Isabelle Choko, survivante du ghetto de Lodz et des camps d'Auschwitz et de Bergen-Belsen est décédée vendredi à l'âge de 94 ans. Née en septembre 1928 à Lodz en Pologne, Izabel Sztrauch, fille unique, a vu son enfance heureuse basculer lors de l'annexion de la Pologne par l'Allemagne nazie. En 1940, elle et ses parents ont été enfermés dans le ghetto de Lodz où son père et sa grand-mère meurent de privations.

Après la liquidation du ghetto à l'été 1944, l'adolescente a été déportée à l'âge de 15 ans avec sa mère à Auschwitz-Birkenau, avant d'être transférées au camp de Bergen-Belsen où elles attrapent le typhus au printemps 1945. Sa mère ne survivra pas à la maladie et mourra une nuit, allongée près de sa fille.

A la Libération, ne pesant plus que 25 kg, la jeune fille entame une longue convalescence, avant de s'installer en 1946 en France, où elle rejoint un oncle. Elle se marie en décembre 1946 avec Arthur Choko et donne naissance à trois garçons.

Joueuse d'échecs hors pair, elle devient championne de France en 1956. Elle est également designer dans l’industrie plastique, puis directrice de restaurant et enfin experte en tableaux modernes et contemporains.

C'est en 2001 qu'elle commence à témoigner de son expérience de la déportation. Elle fera partie des 52 000 témoins survivants de la Shoah filmés par la Fondation Shoah ainsi que pour le documentaire "Les Survivants" de Patrick Rotman. En 2014, elle fait paraître ses mémoires dans la collection de la FMS Témoignages de la Shoah sous le titre La Jeune Fille aux yeux bleus. En novembre 2021, elle publie "Lodz 1939, Notre école", (KomEDIT), témoignages de cinq anciens élèves et amis, rescapés de la Shoah, collectés pour certains depuis des décennies.