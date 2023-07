Antisémitisme de journalistes de France 24 : le député Julien Odoul saisit l'Arcom

Julien Odoul redemande à la ministre de la Culture de réagir publiquement pour condamner l’implantation de l'antisémitisme sur une chaîne du service public

Le député de l'Yonne et membre du groupe d'études sur l'antisémitisme à l'Assemblée nationale Julien Odoul, a saisi l'Arcom et rappelé à la ministre de la Culture Rima Abdul-Malak que "les dérives antisémites sur la chaîne de télévision France 24 persistent toujours". Lors d'une intervention à l'Assemblée nationale la semaine dernière, Meyer Habib, député des Français de l'étranger, a interpellé la ministre pour son manque de réaction après les propos tenus par des journalistes arabophones de France 24, mais celle-ci a gardé le silence. Une attitude également dénoncée par Julien Odoul qui qualifie le comportement de la ministre "d'indigne et plein de mépris".

Au début du mois, le vice-président du groupe d'amitié France-Israël avait écrit au président du groupe d’études sur l’antisémitisme pour lui demander d’auditionner la direction de la chaîne, mais le député Renaissance Mathieu Lefèvre avait refusé en soutenant que "le groupe d'étude n'avait pas vocation à convoquer un organe de presse".

Screenshot/ i24NEWS Le député RN Julien Odoul dans les GGMO, le 19 juin 2023

Le 6 mars dernier, l'ONG Camera publiait une enquête mettant en cause quatre journalistes arabophones de la chaîne du service public France 24, ayant publié sur leurs réseaux sociaux des messages nazis pro-hitlériens, haineux à l'encontre d'Israël, et plus généralement envers la communauté juive.

Le 18 juillet dernier, une députée du groupe Renaissance de Paris, vice-présidente du Groupe d'études sur l'antisémitisme, a interpellé Marie-Christine Saragosse, présidente-directrice générale de France Médias Monde, sur le maintien à leur poste au sein de France 24 des trois journalistes précédemment évoqués, mais aussi sur le recrutement d'un journaliste licencié par la chaîne BBC en raison de son soutien au terrorisme islamiste.

Julien Odoul a dénoncé dans un communiqué le "comportement indigne et plein de mépris" de la ministre, et redemande à Rima Abdul Malak de "réagir publiquement pour condamner l’implantation de l'antisémitisme sur une chaîne du service public".