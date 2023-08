Les EEIF fêtent leur centième anniversaire

Plus de 8 000 personnes ont participé aux célébrations du plus grand mouvement de jeunesse juif de France

"Pour le bien, toujours prêts !". La devise des Eclaireuses et Eclaireurs Israélites de France a raisonné avec force, dans la joie et la bonne humeur, le week-end dernier, sur le site de Fort Medoc, en Gironde, à l'occasion du centième anniversaire du mouvement. Plus de 8 000 personnes, dont plus de 3 000 anciens membres, ont afflué sur ce site classé par l'Unesco pour célébrer le plus grand mouvement de jeunesse juif de France et ses valeurs de scoutisme, de solidarité et de nature, avec une énergie contagieuse.

La vitalité des EEIF ne s'est pas démentie ces dernières années : sous l'impulsion d'une recomposition géographique de la communauté juive, mais aussi sous la houlette de son centre national et de sa commissaire générale Karen Allali, le mouvement compte aujourd'hui une quarantaine de groupes locaux dans toute la France, rassemblant près de 4 000 membres actifs.

Preuve de l'attachement des membres au mouvement, des anciens, venus des quatre coins du monde, ont fait le déplacement pour partager des souvenirs de camps et de jeunesse autour d'un feu ou d'un repas. "C'est incroyable! J'ai retrouvé des gens que je n'avais plus revu depuis plus de 30 ans, et c'est comme si on s'était quitté la veille. Ce rassemblement est simplement magique, un doux retour vers le passé", confie Emmanuel, qui a quitté le mouvement il y a une vingtaine d'années.

"Les EEIF offrent un retour aux valeurs essentielles, notamment celles de la débrouillardise, de la solidarité et de l'amour de la nature", souligne un des responsables du mouvement. "A l'heure de la digitalisation du monde, de nombreux parents voient dans les EEIF un espace où leurs enfants peuvent se recentrer sur des valeurs essentielles", poursuit-il, rappelant que les jeunes y enrichissent leurs connaissances en judaïsme tout en cultivant une ouverture sur le monde. Le "centième" était d'ailleurs placé sous la devise "Va, bâtis et deviens", afin de mettre en avant la nécessité de s'éduquer et d'apprendre par l'action.

Le rassemblement de quatre jours a été rythmé par des veillées chants, des ateliers d'études juives, des conférences ou encore des ateliers ludiques et éducatifs, et s'est clôturé en beauté par un concert et un feu d'artifice mémorable. Une floppée de volontaires ont contribué à la réussite de l'organisation de ces retrouvailles géantes sous tente, tandis que des milliers de jeunes sont venus achever leurs camps d'été sur le site en chantant à tue-tête jusqu'à se briser la voix, sous le regard amusé des gendarmes venus sécuriser le rassemblement. "J'ai vraiment de la chance d'être là, je sais que je me souviendrai de cet événement toute ma vie. Mais avec mon groupe local, on est venu pour mettre une ambiance de feu !", affirme, hilare, Jonathan, un jeune "éclaireur" d'un groupe parisien.

Présente également à Cussac, la secrétaire d'État chargée de l'Europe, Laurence Boone, a exprimé, au nom du gouvernement, la reconnaissance de la République à la contribution des EEIF à l'histoire de France, évoquant notamment les actions de résistance pendant la Seconde Guerre mondiale. L'événement a aussi été un moment de partage important avec les autres mouvements scouts : musulmans, catholiques, protestants et laïcs étaient présents, ainsi qu'un contingent important de scouts israéliens.

Le lien solide du mouvement avec l'État hébreu a d'ailleurs été personnifié avec la retransmission sur grand écran du témoignage des enfants de Robert Gamzon, le fondateur des EEIF, qui a fait son alyah en 1949. Le grand rabbin de France, Haïm Korsia, qui avait fait le déplacement, ainsi que Yonathan Arfi, président du Crif, et Ariel Goldman, président du FSJU, ont, eux, insisté sur la capacité du mouvement à rassembler des juifs aux pratiques et opinions diverses, convaincus que l'expérience scout peut transcender les divisions et servir de bouclier contre l'extrémisme.