Bientôt bannies, les trottinettes électriques parisiennes seront envoyées à Tel-Aviv

Le 1er septembre, Paris deviendra la première capitale européenne à interdire les trottinettes

Que faire des 15 000 trottinettes électriques qui restent sur les bras de la ville de Paris après le référendum scellant leur interdiction dès le 1er septembre ? Un véritable casse-tête auquel les trois opérateurs privés responsables de ces engins dans la capitale ont décidé de répondre par l'exportation… jusqu'en Israël.

La société Dott a fait savoir qu'après avoir été nettoyées et réparées au besoin, ses 5 000 trottinettes seraient envoyées à Bordeaux, en Belgique ou à Tel-Aviv, la métropole israélienne où ce mode de déplacement est extrêmement populaire en raison des embouteillages permanents et des difficultés pour se garer.

Lime, la société concurrente, a indiqué de son côté qu'elle s'apprêtait à envoyer sa flotte à Lille, Copenhague, Londres ou en Allemagne, et qu'elle les remplacerait par 10 000 vélos mis à disposition des Parisiens.

Pointées du doigt pour les perturbations de la circulation qu'elles entraînent et les accidents parfois mortels qu'elles causent, les trottinettes présentes depuis 2018 dans les rues de la capitale française étaient de plus en plus décriées. La maire Anne Hidalgo a donc décidé en avril de laisser les Parisiens trancher par référendum. Sans surprise, c'est un "non" massif qui l'a emporté avec 90 % des voix en faveur de la suppression des engins. Début septembre, Paris deviendra ainsi la première capitale européenne à interdire les trottinettes.