France 24 licencie une deuxième journaliste pour des tweets antisémites

Dina Abi-Saab a notamment fait l'éloge d'un terroriste palestinien ayant tué deux civils et salué les tirs de roquettes sur Israël

Dina Abi-Saab, journaliste chez France24, a été licenciée suite à la révélation d'anciens tweets antisémites. Elle est la seconde parmi quatre journalistes évoqués lors d'une session parlementaire française le 18 juillet pour des actes similaires.

L'organisation Committee for Accuracy in Middle East Reporting and Analysis (CAMERA) a dévoilé en mars des tweets à caractère antisémite de ces quatre journalistes. Cette organisation, axée sur la détection de partialité anti-israélienne dans les médias internationaux, a publié les noms et profils des concernés sur les réseaux sociaux.

En mars, France 24 a licencié sa correspondante à Beyrouth, Joelle Maroun, après que le rapport a révélé une longue liste de tweets de Maroun allant de l'éloge d'Hitler à l'appel aux Palestiniens à assassiner des Juifs dans un tweet aujourd'hui effacé.

D'origine libanaise, Abi-Saab, qui était correspondante de France24 à Genève, a multiplié les messages controversés et antisémites sur Twitter. En 2017, elle a relayé un article concernant une prétendue lettre du roi Charles III, affirmant que l'arrivée de Juifs occidentaux en "Palestine" était à l'origine des conflits au Moyen-Orient."

Selon CAMERA, qui a surnommé ce groupe de journalistes "le club anti-Israël de France24", Abi-Saab a utilisé Twitter en 2019 pour désigner le terroriste Omar Abu Laila comme un "martyr". Abu Laila a été tué dans une confrontation avec des soldats après avoir assassiné deux civils. Par ailleurs, dans d'autres tweets, elle a salué les tirs de roquettes en provenance de Gaza vers Israël et a désigné Israël comme la "Palestine occupée".

Suite à ces révélations, CAMERA a souligné que France24, en tant que média financé par l'État, rémunère ses employés avec les fonds des contribuables français. Les tweets controversés mis en avant par CAMERA étaient publics et ont été postés sur les comptes personnels des employés pendant de nombreuses années.

S'appuyant sur les informations de CAMERA, le député français Meyer Habib a abordé cette problématique lors d'une récente session à l'Assemblée nationale. Il a interrogé le gouvernement sur la pertinence de financer les salaires de journalistes exprimant ouvertement de telles opinions.