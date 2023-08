Mort de Michel Manini, réalisateur de "Bonne nuit les petits" : Nicolas et Pimprenelle orphelins

Cette émission a marqué plusieurs générations de téléspectateurs et est entrée dans la culture populaire

Michel Manini, le réalisateur français du célèbre programme "Bonne nuit les petits", l'une des émissions pour enfants les plus connues de la télé française, est décédé dimanche à l'âge de 86 ans. M. Manini avait réalisé plusieurs centaines d'épisodes de cette série, créée par Claude Laydu et son épouse Christine au début des années 60.

Cette émission a marqué plusieurs générations de téléspectateurs et est entrée dans la culture populaire.

https://twitter.com/i/web/status/1691149202175176709 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

D'abord en noir et blanc puis en couleurs, "Bonne nuit les petits" a été diffusée sur l'ORTF de 1962 à 1973, puis sur TF1 dans une nouvelle version en 1976, et enfin sur France 2 dans sa dernière mouture de 1995 à 1997. Conclu par de célébrissimes notes de pipeau, chaque épisode met en scène les personnages en marionnettes du Marchand de sable et de son assistant Nounours qui, chaque soir avant le coucher, descend de son nuage pour rendre visite aux enfants Nicolas et Pimprenelle.

https://twitter.com/i/web/status/1691160169139351552 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Michel Manini avait succédé à Jacques Samyn comme réalisateur après une première saison (en 1962-63) lors de laquelle les personnages n'étaient pas encore ceux qui sont passés à la postérité.