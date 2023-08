France : disparition d’un avion de tourisme avec le journaliste Gérard Leclerc à son bord

Le journaliste était âgé de 71 ans

Un petit avion de tourisme à bord duquel se trouvaient trois personnes, dont le journaliste de télévision Gérard Leclerc, s'est écrasé mardi à Lavau-sur-Loire (Loire-Atlantique), où deux corps ont été localisés, a-t-on appris de sources concordantes.

Le groupe Canal + et sa consoeur Laurence Ferrari ont immédiatement confirmé sur X (ex-Twitter) le décès du journaliste dans l'accident et lui ont rendu hommage. La préfecture avait déclenché un plan de sauvetage aéro-terrestre (SATER) dans l'après-midi lorsque l'aéronef, piloté par le journaliste (CNews, ex-France 2), avait disparu des écrans radar. Selon des sources proches du dossier, les recherches subaquatiques ont dû être suspendues pour la nuit en raison de mauvaises conditions et les deux corps localisés dans l'épave n'avaient pas pu être dégagés.

D'après France Bleu Loire Océan, des débris ont été découverts au niveau d'une écluse, une roue et un morceau d'immatriculation. Le reste de l'avion se trouve dans l'eau, à 3 ou 4 mètres de profondeur, dans une zone de marais avec de forts courants. Le Bureau d'Enquêtes et d'Analyses (BEA) pour la Sécurité de l'Aviation civile a annoncé sur X (ex-Twitter) que cet "accident mortel" impliquait un avion de type RobinAircraft DR400 immatriculé F-GMXY. "Un enquêteur @BEA_Aero et un enquêteur de première information sur place ce jour, rejoints par deux enquêteurs @BEA_Aero demain", écrit l'organisation, annonçant "l'ouverture d'une enquête de sécurité". Selon des médias locaux, l'avion avait décollé de l'aérodrome de Loudun (Vienne).

Figure de la télévision, frère du chanteur Julien Clerc, Gérard Leclerc avait démarré sa carrière de journaliste à la radio, sur Europe 1 (1978-85) puis RMC (1985) avant de passer trois décennies dans le service public, dont près de vingt ans sur le deuxième chaîne. Il était alors devenu l'un des visages célèbres d'Antenne 2, puis France 2, tour à tour chef du service économique et social, éditorialiste, envoyé spécial, rédacteur en chef de l'émission Télématin et du service politique, directeur adjoint de la rédaction.

Gérard Leclerc était ensuite devenu rédacteur en chef du service politique, économique et social à France 3 (2007-09) avant d'être nommé président de La Chaîne parlementaire-Assemblée nationale (LCP-AN) (2009-15). Il était depuis 2017 éditorialiste sur CNews. Le journaliste était marié à Julie Leclerc (Chantal Séloron à la ville), voix historique d’Europe 1 pendant près de 50 ans, avec laquelle il a eu trois enfants.