Mareva Galanter: "J'ai perdu toute ma famille paternelle à Auschwitz"

L'ancienne Miss France, Mareva Galanter, a évoqué ses racines juives, lors d'un long entretien accordé à Radio J. Né d'un père russe et d'une mère polynésienne, Mme Galanter a révélé que toute sa famille paternelle avait été déportée.

"Mon papa a fui les Allemands, il avait un an et demi et il a été caché dans une ferme en Normandie pendant la guerre", a-t-elle confié "Ma grand-mère se cachait avec sa mère à Paris, et ils ont tous été déportés à Auschwitz. Elle a perdu toute sa famille", a-t-elle affirmé. "Lui, alors qu'il était caché, a retrouvé sa mère à la fin de la guerre, donc ma grand-mère. C'est une histoire tragique. Je n'ai pas de famille du côté de mon père", a affirmé l'animatrice et chanteuse.

Sujet tabou

"Je l'ai appris très tard, car c'était un sujet tabou. On ne devait pas évoquer cette horrible période. Lorsque je posais des questions, les réponses étaient floues", a-t-elle ajouté, curieuse de "connaître la culture et les non-dits qui planaient sur cette famille".

FRANCK FIFE / AFP Mareva Galanter, Miss France 1999

Alors que son père refusait d'aborder ce sujet douloureux, Mareva Galanter, s'est toujours montrée désireuse de connaître une partie de son identité. Elle décide alors de se lancer dans une aventure périlleuse en entreprenant seule des recherches plus approfondies. "J'ai dû chercher à ma façon, dans les ordinateurs. Lorsque je voyage en Israël, un pays que j'adore, je cherche dans les archives. C'est un travail très compliqué car je dispose de peu d'informations", a-t-elle affirmé.

"Ma grand-mère est décédée à 99 ans, et il n'y a aucune trace. Je dois avoir la carte d'identité de mon arrière grand-père. J'essaie de retrouver les noms et de savoir comment tout cela s'est passé", a-t-elle conclu.