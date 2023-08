France : un restaurant casher couvert de tags antisémites à Levallois-Perret

Les polices nationale et municipale ont pu effectuer les premiers relevés et constatations nécessaires à l’ouverture d’une enquête

Un restaurant casher a été découvert tagué d'inscriptions antisémites samedi matin à Levallois-Perret en région parisienne. Sur la devanture du restaurant "Mr Shnitz" on pouvait lire de nombreux tags en noir : "voleur", "juif".

"Colère et dégoût ce matin à Levallois face à cette devanture vendalisée par des inscriptions antisémites. Les polices nationale et municipale ont pu effectuer les premiers relevés et constatations nécessaires à l’ouverture d’une enquête.

Les caméras de vidéosurveillance ont permis d’obtenir des premières informations qui, je l’espère, se révéleront décisives dans cette enquête désormais entre les mains de la Police nationale. Je condamne avec la plus grande fermeté cet acte inqualifiable qui n’a sa place ni Levallois, ni en France, ni ailleurs et qui réouvre des blessures qui ne pourront sans doute jamais cicatriser. Et que justice soit faite", a écrit la maire de Levallois-Perret, Agnès Pottier-Dumas sur sa page Instagram.

La ville de Levallois-Perret compte une communauté juive importante et de nombreux commerces et restaurants casher.

L'auteur des faits a été interpellé et placé en garde à vue.

Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, s'est dit sur X (ex-Twitter) "profondément choqué par ces inscriptions antisémites insupportables" et a salué "la grande réactivité des policiers" ayant permis l'interpellation de "l'auteur présumé" des faits.