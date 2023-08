Selon Mélenchon, le rappeur Médine "n'est pas raciste"

Depuis plusieurs jours, Médine est accusé d'avoir posté un tweet jugé "antisémite" contre Rachel Khan, juive et petite-fille de déportée

L'insoumis Jean-Luc Mélenchon a pris la défense du rappeur Médine, invité aux Journées d'été des écologistes et accusé d'avoir publié un message jugé "antisémite" sur les réseaux sociaux.

Sur X (ex-Twitter), Jean-Luc Mélenchon a vivement critiqué certains écologistes.

"Médine n'est pas raciste. Pourquoi vouloir lui faire avouer des positions qui ne sont pas les siennes après l’avoir invité?", a-t-il écrit.

https://twitter.com/i/web/status/1692579964875321518 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Depuis plusieurs jours, Médine est accusé d'avoir posté un tweet jugé "antisémite" contre Rachel Khan, juive et petite-fille de déportée, en la qualifiant de "resKHANpée".

LOU BENOIST / AFP Le rappeur français Medine

En tant qu'"écologiste et femme de gauche, viscéralement attachée au respect des gens, à la liberté, l'égalité, la solidarité et la laïcité (...) je ne peux soutenir et encore moins cautionner l'invitation de Médine", a écrit l'eurodéputée Karima Delli sur X.

Comme beaucoup de rappeurs, Médine est un habitué des provocations, dans les paroles de ses chansons comme dans certaines déclarations. Egalement accusé d'homophobie et de communautarisme, il avait revendiqué en mai dernier "le droit à l'erreur" et à la "contradiction", et reconnu des "errances".