Macron met en garde contre un "risque d'affaiblissement" de l'Europe et de l'Occident

"Il y a une remise en cause progressive de notre ordre international", a affirmé le président français

Le président français Emmanuel Macron a mis en garde lundi contre un "risque d'affaiblissement" de l'Europe et de l'Occident dans un contexte international de compétition accrue entre puissances.

Ce contexte "s'est plutôt durci", "se complique" et "fait courir le risque d'un affaiblissement de l'Occident et plus particulièrement de notre Europe", a-t-il déclaré devant les ambassadeurs de France réunis à Paris. "Il nous faut être lucides, sans être excessivement pessimistes", a-t-il relevé, citant notamment la "dilution de notre population", de "notre richesse dans les échanges mondiaux" du fait de "l'émergence de(nouvelles) grandes puissances internationales".

Teresa SUAREZ / POOL / AFP Emmanuel Macron

"Il y a une remise en cause progressive de notre ordre international (dans lequel) l'Occident avait une place prépondérante et encore une place prépondérante", a-t-il encore souligné. Cette remise en cause résulte du retour de la guerre, notamment en Europe avec l'offensive russe en Ukraine, et de la montée d'une "politique de ressentiment" de l'Asie à l'Afrique, qui se nourrit de "l'anticolonialisme, réinventé ou fantasmé" et d'un "anti-occidentalisme instrumentalisé", a-t-il affirmé. Le chef de l'Etat a aussi insisté sur la nécessité d'"éviter une partition du monde" autour de la guerre en Ukraine, alors que les Etats du Sud se refusent à condamner la Russie. Il faut "éviter que s'installe un narratif qui consisterait à dire, c'est votre guerre en tant qu'Européens, elle ne nous concerne pas", a-t-il dit.