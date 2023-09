Les Restos du Coeur contraints de réduire leur nombre de bénéficiaires

"Si rien n'est fait, on pourrait devoir fermer d'ici trois ans"

En raison de difficultés financières, les Restos du Coeur vont être contraints de réduire cet hiver le nombre de bénéficiaires et lancent un appel à l'aide auquel ont répondu dès dimanche soir des entreprises et le gouvernement, qui leur a promis un soutien immédiat.

"Aujourd'hui, nous ne sommes pas suffisamment solides pour absorber le flux de personnes qui ont besoin d'aide alimentaire", a expliqué Patrice Douret, président de la célèbre association caritative créée en 1985 par Coluche. "Si rien n'est fait, on pourrait devoir fermer d'ici trois ans".

Ian LANGSDON (POOL/AFP/Archives) Des aliments récoltés par les Restos du coeur

Les Restos du Coeur, qui assurent 35% de l'aide alimentaire en France, se retrouvent dans le rouge en raison de la "hausse très importante" du nombre de personnes qui demandent de l'aide et d'une "augmentation de ses coûts de fonctionnement", due à l'inflation, a expliqué M. Douret dimanche, au journal de 13H00 de TF1. Face à cette situation "extrêmement complexe", l'association a décidé de réduire le nombre de bénéficiaires. "C'est un véritable crève-coeur, mais nous allons devoir massivement dire non à des personnes que nous aurions pu accueillir avant l'inflation et nous allons devoir réduire la quantité de ce que nous donnerons aux personnes qui rentreront dans nos critères", a détaillé Patrice Douret. Il estime qu'environ 150.000 personnes devront être éconduites.

BERTRAND GUAY (AFP/Archives) Des stocks de lait dans un local des Restos du coeur

"On appelle à une mobilisation massive des forces politiques et économiques de ce pays pour nous aider à franchir ce cap", a déclaré Patrice Douret. "Cela fait des mois qu'on alerte le gouvernement sur cette situation, on n'a pas assez été entendu."

La ministre des Solidarités, Aurore Bergé, s'est invitée au journal du soir de TF1 pour y répondre. "Il est hors de question d'imaginer même que les Restos puissent fermer la porte ou que les bénévoles doivent renoncer à aider ceux qui se présentent", a-t-elle assuré.