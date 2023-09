La cérémonie, qui aura lieu dimanche 10 septembre à partir de 10h45 en présence de personnalités officielles, sera retransmise en direct sur France 2

La mémoire des victimes de la Shoah sera commémorée, comme chaque année à Paris, la semaine précédant le nouvel an juif par un office solennel à la Grande synagogue de la rue de la Victoire et retransmis sur France 2.

Si la cérémonie fut instaurée par le Rabbinat français au lendemain de la seconde guerre mondiale, c'est la 4e fois que l'homme de théâtre, Steve Suissa, organise cet événement pour lui donner encore plus de résonance. Y participeront Serge Klarsfeld, Arlette Testyler, Richard Orlinski, Raphaël Mizrahi, Félix Loeb, et Francis Huster comme Maitre de cérémonie.

Steve Suissa Steve Suissa et Francis Huster

"Notre mission est de rendre cette cérémonie nécessaire, nous devons nous battre pour que ceux qui ont vécu cette période sombre puissent venir dans une salle comble, une salle remplie de personnalités de tous horizons, pour raconter", explique Steve Suissa.

Cette année, la cérémonie se déroulera autour des témoignages de 60 des 70 000 enfants juifs qui furent sauvés des griffes des nazis en France. Le plus souvent séparés de leurs familles, ils ont été cachés par des particuliers ou des institutions à travers le pays. Malgré leur jeune âge, ils ont traversé parfois la France entière, dormi dans la peur et le secret et se sont trouvés orphelins à la fin de guerre.

Emission "A l'origine" Capture d'écran de l'émission "A l'origine", à la grande synagogue de la Victoire

En présence du grand rabbin de France Haïm Korsia, Francis Huster commentera les différents temps forts de cette 76eme cérémonie. Des temps de prières, de chants, de recueillement, d’hommages se succèderont avec des allocutions de plusieurs personnalités dont le président du consistoire, Joël Mergui. La cérémonie est ouverte au public.