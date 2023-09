France/rentrée scolaire : près de 300 élèves se sont présentées en abaya lundi

"On leur a également remis une lettre à destination de leurs familles pour expliquer que la laïcité n'est pas une contrainte, c'est une liberté"

Près de 300 élèves se sont présentées en abaya lundi dans leur établissement scolaire en dépit de son interdiction, a annoncé mardi le ministre de l'Education nationale Gabriel Attal, précisant que 67 des jeunes filles avaient refusé de la retirer.

"Il y a des élèves qui se sont présentées en abaya dans leur établissement scolaire, hier (lundi), je crois que c'est un peu moins de 300, 298 personnes", a-t-il déclaré sur BFMTV-RMC. "Une très grande majorité se sont conformées" à l'interdiction, mais "67 n'ont pas accepté" de la retirer et "sont rentrées chez elles".

"Dans les prochains jours, elles reviendront parce qu'elles doivent être scolarisées, et on verra si elles se sont conformées à la règle ou pas, sinon il y aura un nouveau dialogue", a poursuivi M. Attal, précisant qu'il s'agissait essentiellement de lycéennes de seconde. "On leur a également remis une lettre à destination de leurs familles pour expliquer que la laïcité n'est pas une contrainte, c'est une liberté", a-t-il ajouté. "Leur expliquer que l'école ne stigmatise personne, que leur enfant a sa place dans l'école de la République et que, pour que chacun puisse avoir sa place dans l'école de la République, il faut que les règles soient appliquées et notamment les règles de la laïcité".

Bertrand GUAY / AFP Le ministre de l'Education Gabriel Attal

Le gouvernement a annoncé la semaine dernière l'interdiction dans les établissements scolaires de ce vêtement long porté par les femmes dont le caractère religieux fait débat. L'interdiction qui vaut aussi pour le port du qamis, version masculine de l'abaya, a fait l'objet d'un référé-liberté devant le Conseil d'Etat.