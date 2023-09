Jacques Julliard, figure du journalisme français, est mort à l’âge de 90 ans

Le célèbre journaliste, figure de la “deuxième gauche”, a su gagner le respect de ses confrères tout au long de sa carrière pour sa rigueur intellectuelle

L’information a rapidement a fait le tour des rédactions françaises ce matin. Le journaliste Jacques Julliard est mort. Il avant 90 ans. Dernier d’une grande lignée d’intellectuels de gauche, sa longue carrière et son aura auront largement dépassé les clivages gauche-droite au sein de la profession. Ce journaliste chevronné a su gagner le respect de ses confrères tout au long de sa carrière pour sa rigueur intellectuelle.

Julliard est né le 4 mars 1933 à Brénod dans l’Ain. Après Normale sup en 1954, il débute sa carrière dans la revue esprit et s’engage rapidement dans le syndicalisme, où il rejoindra le syndicat CFDT qu’il ne quittera plus. Sa rencontre avec une autre figure de la gauche, Jean Daniel, sera déterminante. Il adhère au Parti socialiste en 1974 et dans la foulée collabore entre autres au Nouvel Observateur, qu’il quittera bien plus tard pour l’hebdomadaire Marianne. Il a également été chroniqueur au Figaro et a publié de nombreux ouvrages tels que "Les gauches françaises. Histoire, politique et imaginaire (Flammarion)”.

STEPHANE DE SAKUTIN / AFP FILES / AFP Archive - Jacques Julliard en janvier 2023

Dans l’hommage consacré à son célèbre éditorialiste, Marianne met en avant le fait que Julliard aura consacré sa vie à l’analyse de la gauche française: “Mais pour le grand public, c’est peut-être d’abord le journaliste, chroniqueur et éditorialiste, commentateur à la fois de l’histoire immédiate et tout aussi à l’aise dans le récit de la ‘grande’ histoire. Et si ses articles dans la presse hebdomadaire notamment se comptent par milliers, la quantité de ses livres parus (plus de trente) le classe indéniablement dans la catégorie des historiens”.

Et l’hebdomadaire de souligner que “de la gauche, Julliard aura finalement incarné avec panache les contradictions, épousé avec exigence les transitions et analysé avec recul les trahisons”.

De nombreux hommages se sont succédés tout au long de la matinée, comme celui de l'ancien président de la République François Hollande, qui rend hommage à "une grande voix républicaine, humaniste et socialiste qui vient de s’éteindre"