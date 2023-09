Paris : le recours de Dieudonné contre l’interdiction de son spectacle rejeté pour "défaut d'urgence"

Le préfet de police de Paris a souligné que les spectacles de Dieudonné font "l'apologie des, persécutions et exterminations perpétrées lors de la 2nde Guerre"

Le tribunal administratif de Paris a rejeté lundi pour "défaut d'urgence" le recours déposé en référé par Dieudonné contre l'interdiction par le préfet de police de son nouveau spectacle dans la capitale. "La condition d'urgence particulière à laquelle est subordonnée l'intervention du juge des référés n'est pas remplie" en l'espèce, a estimé la juge administrative, selon un communiqué du tribunal.

AFP / FRANCOIS GUILLOT Illustration - Des caméramans et des photographes à l'entrée de la salle d'audience du tribunal de Paris

"La société Zénith avait résilié le contrat la liant à la société de production du spectacle et lui avait en conséquence interdit l'accès à la salle", a ajouté la juge, précisant "qu'il n'appartenait pas à la juridiction administrative" de connaître le motif du litige "lié à cette résiliation". "En conséquence et sans se prononcer sur la condition tenant à l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale qui aurait été portée par l'administration, la juge des référés a rejeté les deux requêtes", a poursuivi le communiqué.

Dieudonné et le chanteur antivax Francis Lalanne devaient se produire le 14 septembre au Zénith de Paris pour leur nouveau spectacle "La Cage aux fous". Le préfet de police de la capitale avait décidé mercredi d'interdire le spectacle, entre autres pour "risques sérieux de troubles graves à l'ordre public".

Bertrand GUAY / AFP Francis Lalanne

Le préfet avait souligné qu'il était de "notoriété publique que la teneur des précédents spectacles" de Dieudonné "faisait l'apologie des discriminations, des persécutions et des exterminations perpétrées au cours de la Seconde Guerre mondiale". Francis Lalanne et Dieudonné avaient en réponse déposé deux recours distincts auprès du tribunal administratif de Paris. Il leur est encore possible de saisir le Conseil d’État pour contester l’annulation de leur spectacle.