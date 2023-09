Disparition de Sammy Ghozlan, président-fondateur du BNCVA

Ghozlan était une figure reconnue de la lutte contre l’antisémitisme en France

Le président-fondateur du Bureau National de Vigilance contre l’Antisémitisme, Sammy Ghozlan, est décédé, a-t-on appris cette nuit de sa famille. Il vivait à Netanya, en Israël.

Sammy Ghozlan est né à Constantine en 1942. Ancien commissaire de Police, il s’était spécialisé dans la police de proximité et la lutte contre la criminalité dans les banlieues françaises. Comme commissaire, il avait participé à la création des brigades de protection des mineurs, et à l’enquête sur l’attentat de la rue des Rosiers, à Paris, en 1982. En 2010, année de sa retraite, il crée une association dont la mission principale vise à faire le lien entre la police française et la communauté juive, afin de lutter efficacement contre les actes antisémites : le BNVCA (Bureau National de Vigilance Contre l’Antisémitisme).

i24NEWS Sammy Gozlan président du BNVCA dans "Le Grand Live" sur i24NEWS

Le magazine américain Vanity Fair a évoqué Ghozlan comme un “héros populaire des banlieues” et, surnom impossible à oublier, le “poulet cacher” (Poulet signifiant policier en argot), dans un article consacré à l’antisémitisme dans les banlieues françaises. Pour Ghozlan, juillet 2014 est un tournant, après des années d’escalade des violences antisémites : “Il n’y a pas eu de débat dans notre famille. Nous le savions tous : il était temps de partir (pour Israël) mieux vaut partir que fuir”, avait-il déclaré à Vanity Fair. Homme averti, fin connaisseur des banlieues, il finira par considérer les émeutes de l'été 2014 comme précurseurs des catastrophes qui se joueront six mois plus tard, avec les attentats terroristes de Charlie Hebdo, le 7 janvier 2015, puis l’Hyper Cacher deux jours plus tard.

Sammy Ghozlan était une figure reconnue de la lutte contre l'antisémitisme en France. Il avait 81 ans.