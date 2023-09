France : le rappeur controversé Freeze Corleone réclame la "peine de mort" pour Pierre Palmade

Freeze Corleone demande la "Peine de mort" contre Pierre Palmade, "si possible avec des techniques qui viennent d’Allemagne ou de chez Mohammed ben Salmane"

Des morceaux du dernier album, "L'attaque des clones", du rappeur controversé Freeze Corleone, dans lequel il s’attaque à plusieurs personnalités ont été dévoilés lundi. Le chanteur aux textes antisémites s’en prend notamment à Gabriel Attal, Gérald Darmanin, Jean Messiha ou Hugo Lloris mais c’est envers l’humoriste Pierre Palmade que les attaques sont les plus virulentes.

Dans la chanson intitulée "Tse Chi Lop", Freeze Corleone demande la "Peine de mort" contre Pierre Palmade, "si possible avec des techniques qui viennent d’Allemagne ou de chez Mohammed ben Salmane". Le rappeur veut ainsi le punir pour l’accident grave que l’humoriste et comédien avait causé en février qui avait fait trois blessés graves : un homme de 38 ans, son fils de 6 ans et sa belle-sœur de 27 ans, enceinte, qui a perdu son bébé après la collision.

Au mois de juillet, un morceau du nouvel album du rappeur originaire de Seine-Saint-Denis, intitulé "Shavkat" avait été divulgué. "Je préfère être accusé d'antisémitisme que de viol comme Gérald Darmanin", dit-il dans la chanson, faisant référence aux accusations de harcèlement sexuel, d'abus de confiance et de viol ayant visé le ministre de l'Intérieur français, qui a finalement bénéficié d'un non-lieu.

GEOFFROY VAN DER HASSELT / AFP L'acteur français Pierre Palmade

Le rappeur a été accusé à plusieurs reprises d'antisémitisme ces dernières années pour des paroles comme "J'arrive déterminé comme Adolf dans les années 30", "tous les jours RAF (rien à foutre) de la Shoah ou encore "comme des banquiers suisses, tout pour la famille pour que mes enfants vivent comme des rentiers juifs". Des mots qui lui ont valu l'ouverture d'une enquête par le parquet de Paris pour provocation à la haine raciale et injures à caractère raciste, ainsi qu'une rupture de contrat avec le label de musique Universal France.