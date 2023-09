Yaël Braun-Pivet annonce porter plainte après un nouveau courrier antisémite

Yaël Braun-Pivet est la cible d'attaques antisémites récurrentes

La présidente de l'Assemblée nationale a annoncé lundi son intention de porter plainte, après avoir reçu un nouveau courrier antisémite. "Les corbeaux aussi font leur rentrée... Alerter, toujours. Porter plainte, systématiquement. Pour ne rien laisser passer, jamais !", a écrit Yael Braun-Pivet sur X (ex-Twitter), joignant à son message la photo du courrier en cause, estampillé d'une étoile jaune. Plusieurs députés ainsi que le ministre des Transports de la Transformation et de la Fonction publiques, Stanislas Guerini, ont exprimé leur indignation et leur soutien à la présidente du Parlement.

Depuis qu'elle a pris ses fonctions et même avant, Yaël Braun-Pivet est la cible d'attaques antisémites récurrentes, qui l'ont déjà amenée à déposer plainte. Comme en avril dernier, après avoir reçu une lettres d'insultes la qualifiant notamment de "youpine". Elle a plusieurs fois lié sa détermination "à ne rien laisser passer", au fait que sa famille s'est installée en France dans les années 30 pour fuir le nazisme.