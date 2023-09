France/Spectacle interdit de Dieudonné : le Conseil d'Etat confirme le rejet du tribunal administratif

"Le juge des référés du tribunal administratif de Paris a estimé à bon droit que la condition d’urgence particulière (...) n’était pas remplie"

Le Conseil d'Etat a confirmé mardi la décision du tribunal administratif de Paris de rejeter pour "défaut d'urgence" le recours déposé en référé par l'humoriste controversé Dieudonné contre l'interdiction par le préfet de police de son nouveau spectacle dans la capitale.

"Le juge des référés du tribunal administratif de Paris a estimé à bon droit que la condition d’urgence particulière (...) n’était pas remplie", a estimé la plus haute juridiction administrative dans un communiqué. "Il résulte de l'instruction conduite par le juge des référés du tribunal administratif de Paris que, par un courrier du 6 septembre 2023 adressé à la société productrice de ce spectacle, la société Zénith de Paris a résilié avec effet immédiat le contrat la liant à la société productrice du spectacle (...) au motif du non-respect de plusieurs obligations contractuelles, et a en conséquence publié sur son site internet la mention de l’annulation du spectacle", a ajouté le Conseil d'Etat.

Fabrice COFFRINI / AFP L'humoriste controversé français Dieudonné M'Bala M'Bala entre son garde du corps et son avocat Pascal Junod le 5 juillet 2021 près du palais de justice de Genève

Dieudonné et le chanteur antivax Francis Lalanne devaient se produire le 14 septembre au Zénith de Paris pour leur nouveau spectacle "La Cage aux fous". Le préfet de police de la capitale Laurent Nuñez avait décidé mercredi d'interdire le spectacle, notamment pour "risques sérieux (...) de troubles graves à l'ordre public". M. Nuñez avait précisé qu'il était de "notoriété publique que la teneur des précédents spectacles" de Dieudonné "faisait l'apologie des discriminations, des persécutions et des exterminations perpétrées au cours de la Seconde Guerre mondiale". Francis Lalanne et Dieudonné avaient en réponse déposé deux recours distincts auprès du tribunal administratif.