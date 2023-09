L'homme qui filme, commente en direct : "Des Juifs d'Israël qui roulent extrêmement vite. Je les ai tous touchés : un homme, une femme et leurs deux enfants"

Une vidéo antisémite publiée sur X (ex-Twitter) et relayée sur la même plateforme le 17 septembre par le compte "Jugé coupable" suit la caméra embarquée d'un automobiliste sur une route de France, poursuivant la voiture d'une famille juive israélienne rencontrée précédemment au supermarché.

L'homme qui filme commente en direct : "Des Juifs d'Israël qui roulent extrêmement vite. Je les ai tous touchés : un homme, une femme et leurs deux enfants. Ils rentrent de New York, et là ils habitent à Marseille. Vous allez voir c'est le Range Rover devant moi, il roule à 176 km/h. Comme quoi ces Juifs ils se croient tout permis." Le conducteur poursuit en donnant le numéro d'immatriculation de la voiture en cause. Il affirme ensuite qu'en discutant avec ces gens au supermarché quelques minutes plus tôt, il leur avait affirmé qu'il irait en Israël pour "faire un grand nettoyage", et "nettoyer le pays de Netanyahou". On l'entend dire ensuite qu'il "épargnera les deux enfants", mais que pour les parents, "c'est une autre histoire".

Réagissant à la vidéo, la famille se trouvant dans le fameux Range Rover a affirmé avoir roulé très vite pour échapper à l'homme qui avait entrepris de la poursuivre depuis son départ du supermarché, affirme le compte 'Jugé coupable".

Selon les informations du site "Balance ton antisémite", l'homme se dénomme Marc Ballabriga. Ancien gendarme, il a déjà fait de la prison et est notamment connu pour ses posts antisémites sur Facebook, précise le site, qui a porté plainte pour incitation à la haine, négationnisme et mise en danger d'autrui.