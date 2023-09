Des œuvres d'art uniques de "Gems of Jerusalem" offertes aux donateurs du Keren Hayessod

L'entreprise a conçu tous les cadeaux commémoratifs remis aux donateurs, portant la signature du Prince Albert II de Monaco

Des œuvres d'art uniques réalisées par la société israélienne "Gems of Jerusalem" parrainées par le Prince de Monaco, ont été offertes aux donateurs lors d'une conférence spéciale de collecte de fonds de la Fondation Keren Hayessod.

"Gems of Jerusalem", qui développe et fabrique des pièces d'art uniques en pierre de Jérusalem, a été choisie pour produire les souvenirs d'un prestigieux gala qui a permis de récolter des fonds pour les activités du Keren Hayessod.

Le luxueux gala s'est tenu mercredi soir à Monaco. Lors de cet événement, une maquette miniature du Mur Occidental composée de 392 pierres de Jérusalem de la société israélienne "Gems of Jerusalem" a été présentée.

Le gala a réuni de nombreux philanthropes et hommes d’affaires. L'entreprise a conçu tous les cadeaux commémoratifs remis aux donateurs, portant la signature du Prince Albert II de Monaco.

"L'événement que nous avons organisé hier soir à Monaco, en présence du prince, du président de l'Agence juive, de l'Orchestre philharmonique et des dirigeants de la communauté juive locale, est d'une immense importance. Il renforce le lien et l’engagement mutuel entre Israël et la diaspora. Nous sommes ravis de collaborer avec 'Gems of Jerusalem' et ce don souligne l'importance de Jérusalem en tant que cœur battant de notre nation", a déclaré Sam Grundwerg, président mondial du Keren Hayessod.

L'Orchestre Philharmonique d'Israël a également donné une représentation. "Gems of Jerusalem" a été créée cette année par Eran Heller, un entrepreneur israélien de 27 ans. Son objectif était de partager et de diffuser la beauté et l'importance de Jérusalem avec le monde entier. Toutes les œuvres d'art de l'entreprise sont réalisées en pierre de Jérusalem.

"Nous sommes fiers de participer aux efforts visant à collecter des fonds pour l'État d'Israël et à promouvoir le statut de Jérusalem dans le monde entier. Être choisi comme fabricant de cadeaux nous touche profondément. C'est un grand privilège d'assister le Keren Hayessod dans la réalisation de ses objectifs vitaux", a conclu Eran Heller, PDG de l'entreprise.