Gad Elmaleh va intervenir samedi avant la messe du pape à Marseille

"Il s'agit d'une prise de parole poétique sur la Méditerranée, la fraternité, un moment concret de vivre ensemble"

L'humoriste Gad Elmaleh sera samedi au Vélodrome de Marseille avec le pape François, lors de la messe papale. Il prononcera un texte à cette occasion qui selon lui, constitue "une prise de parole poétique sur la Méditerranée, la fraternité, et qui représente un "moment concret de vivre ensemble", a-t-il confié à BFM TV.

Gad Elmaleh sera aux côtés de l'acteur Medhi Djaadi et du compositeur Grégoire, qui l'accompagnera au piano, selon BFM TV. "C'est un grand symbole que Medhi Djaadi, moi et Grégoire parlions ce jour-là. Quelle que soit notre conviction religieuse, on ne peut que respecter la fraternité, l'amour entre les peuples, les communautés. C'est bien beau de parler de vivre ensemble mais voilà un moment concret", a-t-il poursuivi. "Que tu sois catho, pas catho, pas pratiquant, pratiquant, à un moment donné il y a une communion, une union de frères et sœurs en humanité, moi je ne veux que ça. L'heure n'est pas au débat", a ajouté l'acteur.

Le pape François a une nouvelle fois dénoncé vendredi le sort des migrants en Méditerranée, fustigeant "l'indifférence" et la "peur", au premier jour d'une visite à Marseille, dans un contexte d'hostilité croissante envers les candidats à l'exil dans une Europe tentée par le repli.