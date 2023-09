Le pape appelle à la “responsabilité européenne” face aux migrants

"Deux mots alimentent la peur des gens: 'invasion' et 'urgence'. Mais ceux qui risquent leur vie en mer n'envahissent pas, ils cherchent l'hospitalité"

Le souverain pontife a réitéré un message humaniste, après ses déclarations vendredi sur le sort des migrants en Méditerranée. Le pape a fustigé "l'indifférence" et la "peur"; dans un contexte d'hostilité croissante envers les candidats à l'exil dans une Europe tentée par le repli.

"Le phénomène migratoire n'est pas tant une urgence momentanée, toujours bonne à susciter une propagande alarmiste, mais un fait de notre temps", a-t-il affirmé en clôture des Rencontres méditerranéennes au Palais du Pharo, en présence du président de la République Emmanuel Macron et de son épouse Brigitte Macron. Dans son discours, le pape a appelé à la “responsabilité européenne” pour surmonter cette crise.

"Deux mots ont résonné, alimentant la peur des gens: 'invasion' et 'urgence'. Mais ceux qui risquent leur vie en mer n'envahissent pas, ils cherchent hospitalité" et ils "ne doivent pas être considérés comme un fardeau à porter", a ajouté le pape, regrettant que "plusieurs ports méditerranéens" se soient fermés. François a rajouté que chaque Etat européen devait "assurer, selon les possibilités de chacun, un grand nombre d'entrées légales et régulières”.

ANDREAS SOLARO / POOL / AFP Le pape François (à gauche) rencontre le président français Emmanuel Macron au Palais du Pharo, dans la ville portuaire méridionale de Marseille, le 23 septembre 2023

Le pape François descendra cet après-midi l'Avenue du Prado pour un bain de foules entre 15h30 et 16h. Les quatre voies centrales lui seront réservées, lors d'un trajet qui devrait durer environ 15 minutes, accompagné d'un important dispositif de sécurité. Suite de programme : une messe au stade Vélodrome, où l'humoriste Gad Elmaleh sera présent pour prononcer un texte lors de la messe papale, censée débuter à 16h15 devant 60 000 personnes. Un événement qui selon lui, constitue "une prise de parole poétique sur la Méditerranée, la fraternité, et qui représente un "moment concret de vivre ensemble", a-t-il confié à BFM TV.

"Que tu sois catho, pas catho, pas pratiquant, pratiquant, à un moment donné il y a une communion, une union de frères et sœurs en humanité, moi je ne veux que ça. L'heure n'est pas au débat", avait ajouté l’acteur et humoriste. Le souverain pontife se rendra ensuite directement à l'aéroport, où une cérémonie de départ aura lieu en présence d’Emmanuel et Brigitte Macron.