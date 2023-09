France : Gad Elmaleh au vélodrome de Marseille avant la messe du pape

Le pape François a mis samedi la France et l'Europe face à leurs "responsabilités" sur la question migratoire

L'humoriste français Gad Elmaleh est monté sur scène samedi au stade du vélodrome de Marseille, avant la messe géante du pape et a adressé un message à la foule. "Né au Maroc, terre d'Islam qui a tremblé il y a quelques jours et à qui on envoie nos pensées et nos prières aujourd'hui; né dans une famille juive et aujourd'hui demandant la protection de Notre-Dame de la Garde", a déclaré Gad Elmaleh devant plus de 60 000 personnes.

"Bonjour Marseille, bonjour La France": c'est par ces mots, en français, que le pape François a ouvert la messe géante.

Le pape est arrivé dans le stade vers 16h00, après avoir remonté l'avenue du Prado en papamobile sous un soleil éclatant, salué par la foule agitant des drapeaux français, de Marseille ou du Vatican, tandis que retentissaient quelques "vive le pape, bienvenue à Marseille!".

Après avoir fait le tour de la pelouse, toujours dans sa papamobile, le pape, qui prononcera l'homélie, a pris place sur la vaste scène installée dans le virage nord, ornée d'une statue de la Vierge et dominée d'une croix de huit mètres de haut.

La présence d'Emmanuel Macron a été critiquée par des élus de gauche au nom du respect de la laïcité, tandis que certains élus d'extrême droite ont préféré boycotter cette messe en raison du discours du pape sur les migrants.