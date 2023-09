France : Arnaud Mimran aurait donné un million d'euros à Benjamin Netanyahou

Le bureau de Benjamin Netanyahou a aussitôt démenti, qualifiant ces accusations de "délirantes"

Médiapart a fait des révélations concernant les liens sulfureux présumés entre Benjamin Netanyahou et Arnaud Mimran, l'ex-golden boy condamné notamment dans l'affaire de la taxe carbone surnommée "l'arnaque du siècle".

D'après ces révélations provenant, selon le site français, de la mise sur écoute de la cellule de l'ancien homme d'affaires entre 2019 et 2020 dans le cadre d'une autre affaire, le Français aurait affirmé avoir donné un million d'euros au Premier ministre israélien, une somme qui aurait notamment servi à financer la campagne électorale de ce dernier en 2009. Le bureau de Benjamin Netanyahou a aussitôt démenti, qualifiant ces accusations de "délirantes" de la part "d'un criminel condamné et incarcéré".

"Quand il était à Paris je l'emmenais où je voulais, je lui faisais faire ce que je voulais", assurait Arnaud Mimran dans un enregistrement datant de juillet 2020, racontant avoir fait participer Benjamin Netanyahou à certains repas d'affaires avec ses partenaires commerciaux afin de les impressionner.

"Quand vous lui donnez de l'argent, c'est fini, vous pouvez tout lui demander", ajoutait-il en parlant du chef de gouvernement, précisant lui avoir donné à plusieurs reprises plusieurs milliers d'euros en espèces, et lui avoir offert, ainsi qu'à sa femme, des montres et des bijoux. Quant au fameux million de dollars, Arnaud Mimran affirmait les avoir transférés à Benjamin Netanyahou via l'homme d'affaires géorgien Badri Patarkatsishvili, décédé en 2008.