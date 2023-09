Pour le maire de Sarcelles, "ceux qui disent que la petite Jérusalem n'est plus fréquentable pour les Juifs mentent"

"La vie communautaire à Sarcelles est toujours aussi importante", a affirmé le maire socialiste Patrick Haddad

"Dire que le quartier dit de la 'petite Jérusalem' n'est plus fréquentable pour les Juifs est un mensonge éhonté. Les gens qui disent cela sont juste des menteurs et n'ont jamais mis les pieds dans ce quartier", a lancé mardi soir le maire de Sarcelles, Patrick Haddad, dans Conversations avec Anna Cabana sur i24NEWS.

"Pendant les fêtes juives (qui ont lieu ce mois-ci), il y avait énormément de monde dans les synagogues et des Juifs se promenaient dans la rue avec la kippa sur la tête sans aucune difficulté", a-t-il affirmé. Moins alarmiste que l'ancien maire de Sarcelles, François Pupponi, et que la journaliste Noémie Halioua, Patrick Haddad admet toutefois qu'il y a eu "des tentatives des islamistes de prendre le pouvoir dans une des mosquées de la ville ou au sein de la maison des jeunes et de la culture", mais ces tentatives "ont été avortées". "Les responsables religieux musulmans ont fait en sorte de faire barrage à des franges extrêmes pour que les modérés l'emportent. Mais sur soixante-dix ans de vie commune, il s'agit de l'exception et non de la règle", a-t-il tempéré.

Et de refuser l'affirmation de Nicolas Domenach, pour qui "des Juifs ne se sentent plus chez eux comme avant": "Si ces gens ne pouvaient plus vivre ici, il n'y aurait pas encore 8000 juifs à Sarcelles", a-t-il analysé, soulignant que "la vie communautaire est toujours aussi importante". "La réalité ne peut pas se limiter au témoignage d'une personne", a poursuivi l'auteur de l'essai "Nos racines fraternelles". Forte de ses 90 nationalités, Sarcelles reste pour lui un exemple du "vivre ensemble". Patrick Haddad ne perçoit plus d'antagonisme entre certaines parties de la population" dans la banlieue de Sarcelles. "Nous avons travaillé pour faire passer des messages fraternels et pacifiques, mais aussi avec des actions pédagogiques. Il y a aussi toute une culture à travailler sur les valeurs de la République", a-t-il affirmé.