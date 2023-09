"Quand je voyais des personnes blanches, ma consigne était de les exfiltrer pour qu'elles aillent en fin de cortège", a confié Nora Bussigny

Nora Bussigny, journaliste et auteure d'un livre sur le wokisme intitulé "Les nouveaux inquisiteurs", a révélé cette semaine dans les GGMO que la question du "privilège juif" avait été débattue en amont d'une manifestation de la Pride radicale en juin dernier. Le rassemblement appelait à marcher "pour une pride antiraciste, anti-impérialiste et pour les droits des personnes migrantes", et avait réuni pas moins de 40 000 personnes à Paris.

Mais rien n'a été vraiment spontané, comme l'explique Nora Bussigny: "J'ai été embauchée pour organiser la Pride radicale et, comme je suis franco-marocaine, donc dite "racisée", mon rôle était de m'assurer de la non-mixité dans le cortège (ce qui signifie de trier les gens selon leur couleur de peau). Quand je voyais des personnes blanches, ma consigne était de les exfiltrer pour qu'elles aillent en fin de cortège pour laisser la place aux racisés entre elles", a-t-elle expliqué.

Et puis, la question des Juifs s'est posée" : "Où les mettre ? Sont-ils privilégiés ou non ? Finalement, on s'est dit cette année qu'on les laissait avec les racisés, mais on a débattu du privilège juif. Puis, lorsque j'ai trié les personnes blanches, il y en a une qui m'a dit "mais moi je suis Juive et je commence à en avoir marre qu'on me demande d'aller avec les Blancs, je suis juive et celle-ci a préféré partir", a-t-elle confié à i24NEWS.

Selon Nora Bussigny, la réponse à toutes ces intersections de lutte, c'est l'universalisme. "Là où les wokes prônent un droit à la différence, nous on prône un droit à l'indifférence, c'est-à-dire qu'on ne veut pas être étiqueté selon un privilège ou une oppression. On ne se définit pas que comme ça", a-t-elle poursuivi.

Très répandu aux Etats-Unis, le terme wokisme, qu'on pourrait rapidement assimiler à "gauchisme" en France, est un mouvement anti-raciste né dans les années 1960 aux USA dans le contexte de la lutte pour les droits des Noirs, qui a refait surface à l'époque de la naissance du mouvement Black Lives Matter en 2014.