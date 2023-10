"Jamais je n'ai abusé d’une femme": Gérard Depardieu livre "sa vérité" dans une lettre ouverte

""Si cette femme a été sous emprise, c'était sous sa propre emprise, elle n'a jamais été sous mon emprise"

"Ni violeur, ni prédateur": mis en examen depuis 2020 pour des soupçons de viols et d'agressions sexuelles sur la comédienne Charlotte Arnould, l'acteur Gérard Depardieu a rejeté, dimanche, les accusations le visant, dénonçant un "lynchage" orchestré par le "tribunal médiatique": "Je ne peux plus consentir à ce que j'entends, ce que je lis sur moi depuis quelques mois. Je croyais m'en foutre, mais non, en fait non. Tout cela m'atteint. Pire encore, m'éteint", écrit l'acteur de 74 ans dans une lettre ouverte publiée dans la section opinion du journal Le Figaro.

"Jamais au grand jamais je n'ai abusé d’une femme", écrit-il. Sans la nommer, Gérard Depardieu s'en prend à Charlotte Arnould, l'actrice qui a porté plainte contre lui pour deux viols en 2018.

https://twitter.com/i/web/status/1471531304382513168 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Selon lui, "Une femme est venue chez moi une première fois, le pas léger, montant de son plein gré dans ma chambre. Elle dit aujourd'hui y avoir été violée". "Il n'y a jamais eu entre nous ni contrainte, ni violence, ni protestation", assure-t-il. Et de poursuivre : "Si elle a été sous emprise, c'était sous sa propre emprise, elle n'a jamais été sous mon emprise".

"Au tribunal médiatique, au lynchage qui m'a été réservé, je n'ai que ma parole à opposer", conclut-il. Gérard Depardieu a été mis en examen le 16 décembre 2020 pour "viols" et "agressions sexuelles" après la plainte de la comédienne, qui avait dénoncé fin août 2018 deux viols au domicile parisien de la star. Elle avait obtenu à l'été 2020 que l'enquête, d'abord classée par le parquet de Paris en juin 2019, soit confiée à un juge d'instruction. En avril, Médiapart révélait les témoignages de 13 femmes accusant Gérard Depardieu de violences sexuelles.

https://twitter.com/i/web/status/1708567268278329837 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Sur son compte twitter, l'actrice Charlotte Arnould qui a porté plainte a reçu, après la publication de cette lettre ouverte, le soutien de nombreuses femmes soumises à "la même stratégie de défense", dont celui d'Hélène Devynck, l'écrivaine qui affirme avoir été violée par l’ex-star du JT journaliste Patrick Poivre d'Arvor.