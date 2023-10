Le célèbre journaliste Jean-Pierre Elkabbach est décédé à l'âge de 86 ans

Jean-Pierre Elkabbach est né dans une famille juive d'Oran

Jean-Pierre Elkabbach, figure de la radio et de la télévision française, s'est éteint ce mardi à 86 ans. Le célèbre journaliste avait notamment dirigé Europe 1 entre 2005 et 2008, rejoint CNews en 2017, avant de faire son retour sur Europe 1 en 2021 pour animer de grandes interviews politiques.

Né dans une famille juive à Oran, il a commencé sa carrière de journaliste en Algérie, avant d'être nommé à Paris à l'Office de radiodiffusion télévision française.

En 1970, il devient présentateur du journal de la première chaîne de télévision en France, puis en 1972, il rejoint la deuxième chaîne pour y occuper la même fonction jusqu'en 1974. A partir de 1975, il devient rédacteur en chef de France Inter, rédacteur en chef à la direction de l'information de Radio France et directeur de l'information d'Antenne 2 en 1977.

Capture d'écran/ i24NEWS Jean-Pierre Elkabbach

Il occupera ensuite différents postes de direction au sein du groupe Lagardère Media.

Par ailleurs, Jean-Pierre Elkabbach a joué son propre rôle dans la série télévisée "Baron noir" (2016), en interrogeant dans son émission "Le Grand Rendez-vous" diffusée par Europe 1, i-Télé et Le Monde, le président de la République fictif, Francis Laugier (incarné par Niels Arestrup).

Parfois taxé de connivence avec le pouvoir de droite (Valéry Giscard d'Estaing) et de gauche (François Mitterrand), il a été critiqué pour ses questions agressives et directes ou au contraire trop complaisantes - comme face à Nicolas Sarkozy en 2014. Au cours de sa longue carrière, il a interviewé les plus grands chefs d'État, de Arafat à Gorbatchev en passant par Mandela, Fidel Castro, Bill Clinton, George Bush, ou Vladimir Poutine.