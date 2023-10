Mort de Jean-Pierre Elkabbach: la fin d'une époque

Lors d’un échange avec l’ancien député LR Xavier Bertrand, Elkabbach avait qualifié Israël de “démocrature”

Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il ne laissait personne indifférent. Jean-Pierre Elkabbach, figure de la radio et de la télévision française, s'est éteint ce mardi à 86 ans. Le célèbre journaliste, véritable icône de l’interview politique, avait débuté sa longue carrière dans la poussiéreuse ORTF, avant de basculer sur France Inter et Antenne 2. Il animera différentes émissions politiques, dont le célèbre Cartes sur table, aux côtés d’Alain Duhamel, avant de diriger Europe 1 entre 2005 et 2008. Il rejoindra par la suite CNews en 2017, avant de faire son retour sur Europe 1 en 2021 pour animer de grandes interviews politiques.

MIGUEL MEDINA (POOL/AFP) Poignée de mains entre Jean-Pierre Elkabbach et François Hollande à la sortie d'Europe 1, le 17 mai 2016 à Paris

Célèbre tant pour sa pugnacité et ses “punchlines” que pour son caractère réputé difficile et sa connivence avec le pouvoir, Elkabbach était de ces journalistes qui ont marqué leur époque. Hommes et femmes politiques, journalistes… les hommages se multiplient suite à l’annonce du décès du célèbre intervieweur.

Le président de la République Emmanuel Macron a salué mercredi un “monstre sacré du journalisme français”, disparu “à la veille du 65e anniversaire de notre cinquième République, lui qui était toujours là, à chacune de ses grandes dates, dans nos écrans ou sur nos ondes, pour en raconter les riches heures et en interroger les acteurs”. Son prédécesseur François Hollande a quant à lui tenu à saluer la “pugnacité qu’aucun interlocuteur ne pouvait épuiser”. “Il disait : il faut surprendre sur la première question, mais aussi sur la deuxième. Il disait ‘C’est pas vous qu’on veut entendre, c’est l’invité’ a rappelé Léa Salamé, qui salue un homme “qui aimait passionnément son métier”.

PHILIPPE WOJAZER (AFP/Archives) Le journaliste Philippe Gildas (d) et son confrère Jean-Pierre Elkabbach (c) échangent avec le Premier ministre Pierre Mauroy (g) avant une interview à Paris, le 27 mars 1984

Un autre “animal journalistique” français, Alain Duhamel, a rendu hommage à son confrère ce matin sur France Inter. “Georges Marchais était un client idéal pour Jean-Pierre” a rappelé Duhamel, faisait référence au caractère parfois vaniteux de son complice. “C’étaient deux stars, pas simplement un grand journaliste et un dirigeant politique important. Ils avaient une façon de se regarder, comme deux buffles avant une bataille à mort”, raconte le journaliste. Et ce dernier de rappeler à quel point Elkabbach était un “dramaturge”, dans son style et dans la façon dont ce dernier préparait ses interviews, comme un véritable combat.

“Dès qu’il pénétrait dans un studio et qu’il avait un interlocuteur en face de lui, on avait l’impression qu’on était à la fin d’un opéra de Wagner”

Duhamel est également revenu sur l’interview la plus célèbre de Jean-Pierre Elkabbach, qui pendant 25 minutes ne lâchera pas un François Mitterrand à bout de souffle et en fin de vie sur Vichy et Bousquet. Un moment de télévision historique, qu’Elkabbach a préparé pendant des années.

Suite à la disparition de Jean-Pierre Elkabbach, i24NEWS va rediffuser dimanche soir à 20h (française), l’interview exceptionnelle que Jean-Pierre Elkabbach avait accordée aux GGMO il y a un an, alors qu'il publiait ses mémoires.