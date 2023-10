Arménie : la classe politique française s'émeut du "nettoyage ethnique" au Karabakh

Plus de 100 000 personnes ont fui l'enclave depuis l'offensive-éclair de Bakou fin septembre, qui a pris le contrôle de ce territoire disputé

De droite à gauche en passant par la majorité, des responsables politiques français dénoncent le "nettoyage ethnique" du Haut-Karabakh après l'invasion par l'Azerbaïdjan de ce territoire peuplé d'Arméniens, que le gouvernement qualifie pour sa part de "drame humanitaire".

"Si ce n'est pas de l'épuration ethnique, je ne sais pas ce que c'est", a déclaré mercredi le président du Sénat, Gérard Larcher (LR), dans un entretien au quotidien Le Figaro, appelant à "être solidaires de l'Arménie et des Arméniens du Haut-Karabakh (qui) sont chassés d'un terre qui était la leur".

Plus de 100 000 personnes ont fui l'enclave depuis l'offensive-éclair de Bakou fin septembre, qui a pris le contrôle de ce territoire disputé depuis la chute de l'Union soviétique. "Une initiative diplomatique est encore possible pour sécuriser cet exode", a estimé sur CNews et Europe 1 le président de l'Association des maires de France, David Lisnard (LR), dénonçant lui aussi "un nettoyage ethnique" et "une volonté (...) d'enlever les chrétiens" de cette région.

A gauche, l'eurodéputé Raphaël Glucksmann (Place publique) a jugé sur le réseau X (ex-Twitter) que "l'Europe doit tout mettre en œuvre pour sanctuariser l'Arménie" après "avoir assisté passivement à un nettoyage ethnique".

Avant lui, le sénateur écologiste Yannick Jadot et la députée socialiste Christine Pires Beaune avaient même avancé le terme de "génocide", lourd de sens dans ce pays du Caucase traumatisé par le massacre de sa population par l'empire ottoman il y a plus d'un siècle.

La majorité n'est pas en reste. Mardi, la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet (Renaissance), avait également évoqué sur RTL une "épuration ethnique" et soulevé la possibilité de "sanctions" à l'encontre de l'Azerbaïdjan et de ses dirigeants pour "marquer la limite de ce qui est en train de se passer et préserver l'intégrité arménienne".

Des propos qui tranchent avec la prudence du gouvernement, dont le porte-parole Olivier Véran s'était contenté dimanche de constater "un drame humanitaire" et de rappeler que "la France condamne l'action de l'Azerbaïdjan".