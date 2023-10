France : des punaises de lit "invitées" à l’Assemblée nationale

La députée LFI Mathilde Panot a interpellé la Première ministre Elisabeth Borne, en brandissant une fiole transparente contenant des punaises de lit mortes

En plein psychodrame autour de la crise des punaises de lit dans la capitale, la députée LFI Mathilde Panot a fait parler d’elle dans une séquence devenue virale. Lors de la séance de questions au gouvernement dans l’hémicycle de l’Assemblée nationale, la députée LFI a interpellé la Première ministre Elisabeth Borne, dénonçant “un problème national de santé publique” qui fait “vivre un véritable calvaire à nos concitoyens”. Panot a ensuite brandi une fiole transparente, contenant des punaises de lit mortes, avant de s’adresser à Elisabeth Borne :

"En 2017 il y avait 200 000 lieux infestés. J'ai alerté, vous m'avez ri au nez, vous n'avez rien fait", a lancé Mathilde Panot face à la Première ministre. ”En 2022 il y avait 1,1 million de sites infestés, vous avez agi et menti avec un plan interministériel sans aucune mesure contraignante et un observatoire annoncé qui n'a jamais vu le jour”.

Répondant à l’interpellation de la députée LFI, Elisabeth Borne a tenu à rappeler que le gouvernement prend ce problème très au sérieux. "Nous sommes déterminés à agir et à amplifier notre action et une réunion avec les ministères concernés aura lieu dans les prochains jours", a répondu la Première ministre.

La capitale est en émoi depuis le début du mois de septembre, lorsque des vidéos de punaises de lit aperçues dans le métro parisien ou encore à l’aéroport d’Orly ont essaimé sur les réseaux sociaux, devenant instantanément virales. A quelques mois de l’ouverture des jeux olympiques de Paris 2024, la séquence fait le tour du monde et a même été reprise sur les “late shows” américains. Certains commentateurs allant même jusqu’à parler d’”épée de Damoclès” pour la mairie de Paris et pour le gouvernement, si la crise venait à s’amplifier. La réunion interministérielle sur les punaises de lits vendredi devrait déboucher sur "des décisions et des orientations", a indiqué mercredi le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, soucieux de "répondre à l'angoisse légitime des Français" sur ce sujet.

La punaise de lit, véritable cauchemar urbain à travers le monde, est facilement visible à l’œil nu. De couleur brunâtre, son corps dépourvu d'ailes a une forme ovale aplatie de 4 à 7 millimètres de long pour les spécimens adultes et se nourrit exclusivement de sang (humain et animal) tous les 3 à 7 jours. La ville de New York avait été prise également d’un vent de panique suite à une prolifération similaire en 2010, avant de préconiser des mesures concrètes comme le traitement des appartements à chaque nouvelle signature de bail, ce qui a permis à l’époque à la Grosse Pomme de sortir de la crise.