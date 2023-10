JO-2024 : l'interdiction du hijab pour les Françaises "compatible avec les règles olympiques"

L'interdiction du hijab ne concerne que les sportives de l'équipe de France, et en aucun cas celles des délégations étrangères présentes à Paris pour les JO

L'interdiction pour les athlètes françaises de porter le voile pendant les JO de Paris, rappelée récemment par la ministre française des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, a suscité quelques réserves au niveau international, mais "ne s'oppose pas aux règles olympiques". Cette mise au point de la ministre ne concerne que les sportives de l'équipe de France, et "en aucun cas les sportives des délégations étrangères qui seront présentes à Paris pour les JO", précise le CIO.

LUDOVIC MARIN / AFP La ministre française des Sports, Amélie Oudéa-Castéra

"Pour les compétitions sportives des Jeux de Paris 2024, le port du hijab dépend des règlements de compétition établis par les Fédérations Internationales concernées". Ainsi, si certaines fédérations l'autorisent, d'autres l'interdisent et y ont droit, même sur le sol français. "Des sportives appartenant à des délégations étrangères souhaitant porter le voile dans un sport l'y autorisant ne peuvent évidemment pas en être empêchées par le droit français", rappelle Mathieu Maisonneuve, professeur de droit public à l'Université d'Aix-Marseille.

AFP / Philip FONG Le symbole des JO

Autre précision importante du CIO : "Dans le village olympique, les athlètes peuvent librement porter le hijab". Une liberté dont pourraient cependant ne pas forcément jouir les sportives françaises selon Mathieu Maisonneuve : "Le droit français ne s'arrête pas aux portes du village olympique et il n'est pas tout à fait évident que celui-ci permette à une membre de la délégation française d'y porter un voile".

L’ONU s'est clairement démarqué de la position française, la porte-parole du Haut-Commissariat aux droits de l'homme, Marta Hurtado, rappelant son opposition au fait d'imposer aux femmes leur tenue vestimentaire. L’Organisation de la coopération islamique s'est quant à lui dit lundi "profondément préoccupé".

JEWEL SAMAD / AFP Illustration - Une coureuse portant le hijab

Mais en dehors de ces deux réactions, la position de la France, toujours isolée sur ces questions de laïcité, n'a pas soulevé plus de critiques. "La ministre et le CIO ont échangé depuis dimanche, et il n'y a aucun problème", a assuré à l'AFP l'entourage de la ministre des Sports.