L'opérateur français SFR annonce la gratuité de tous les appels vers Israël

Face aux attaques d'une gravité sans précédent envers Israël, l'opérateur a pris des mesures pour faciliter les échanges entre les familles franco-israéliennes

Israël a subi une attaque surprise ce samedi matin, avec plus de 3 000 roquettes lancées depuis Gaza. En plus de ces tirs de roquettes, l'agression s'est étendue par voie terrestre : des dizaines de terroristes ont franchi la frontière depuis Gaza. Des familles entières, comprenant femmes et enfants, ont été prises en otage chez elles, tandis que de nombreuses autres personnes ont été tragiquement tuées dans les localités israéliennes avoisinant la frontière.

Jamal Awad/Flash90 موقع الحدث الذي أُطلق فيه صاروخ من غزة على جنوب إسرائيل، وأصاب مدينة عسقلان بجنوب إسرائيل وألحق بها أضرارًا. 7 أكتوبر

Face aux assauts qui se poursuivaient encore en début d'après-midi, le bilan s'alourdit à au moins 100 morts et plus de 900 blessés du côté israélien. Les autorités ont officiellement proclamé le pays en "état de guerre". Une situation dramatique qui a ému le monde entier et, compte tenu des liens étroits entre de nombreuses familles franco-israéliennes, certaines basées en France et d'autres en Israël, l'opérateur téléphonique français SFR a décidé de rendre gratuits tous les appels vers Israël pour toute la semaine.