Sébastien Chenu affirme que le RN protège les juifs de France

"Je ne me suis jamais autant senti à ma place que dans la manifestation de soutien à Israël"

"Nos compatriotes de confession juive savent qui les protège", a lancé le vice-président du Rassemblement national (RN) Sébastien Chenu, mercredi, en affirmant que les relations entre le parti d'extrême droite et les "Français israélites" ont évolué. Le député du parti de Marine Le Pen et vice-président de l’Assemblée Nationale a mis en avant la présence d'une dizaine d'élus de son parti à la manifestation de soutien à Israël lundi soir. "Je ne me suis jamais autant senti à ma place que dans cette manifestation", a-t-il assuré devant l'Association des journalistes parlementaires (AJP).

"Nos compatriotes de confession juive savent qui les protège", a-t-il lancé. "Marine Le Pen n'est pas allée, tout simplement parce qu'on connaît la chanson, si elle était allée, ça aurait fait un buzz énorme, on n'aurait parlé que de ça et de la récupération politique de Marine Le Pen", a-t-il répondu à propos de l'absence de la présidente des députés RN à cette manifestation.

"C'est vrai que cette relation avec les Français israélites, avec les Français juifs a été longtemps compliquée. Mais Marine Le Pen a rompu sur ces motifs-là avec le fondateur du Front national, Jean-Marie Le Pen", a affirmé Sébastien Chenu. "Je crois que Marine Le Pen a montré sa considération pour l'histoire traversée par la communauté juive", a-t-il insisté.

JULIEN DE ROSA / AFP Rassemblement de soutien à Israël, à Paris

Il a par ailleurs jugé que "ce n'était pas le moment" de critiquer Israël sur le siège de Gaza, après "les attentats terroristes du Hamas". "On peut critiquer la politique israélienne sans aucun problème, sans être antisémite, ni antisioniste", mais "ce n'est pas le moment d'émettre aujourd'hui un certain nombre de critiques et surtout pas le moment de tenter comme le font certains de mettre un signe égal entre la politique de Netanyahou et les attentats terroristes du Hamas".