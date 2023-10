France : "Plus d'une centaine d'actes antisémites" commis depuis samedi

Ces actes vont pour l'instant des tags aux insultes. 24 personnes ont été interpellées

Le ministre français de l'Intérieur Gérald Darmanin a affirmé jeudi sur France Inter qu'il y avait eu "plus d'une centaine d'actes antisémites" en France depuis samedi et les attaques meurtrières des terroristes du Hamas en Israël. Ces actes vont pour l'instant des tags aux insultes, a-t-il précisé, et "24 personnes avaient été interpellées". Pharos, la plateforme de signalement de la haine en ligne, avait reçu "plus de 2 000 signalements".

Interrogé sur "un risque d'importation du conflit israélo-palestinien" en France, le ministre de l'Intérieur a répété qu'il n'y avait "pas de menace terroriste islamiste" actuellement qui toucherait la communauté juive. Il a ajouté que "pour les services de renseignement, il n'y a pas dans les quartiers, dans la rue" de signe d'importation du conflit en France.

Cependant, "il y a des relais politiques du Hamas en France, y compris chez ceux qui ont la parole médiatiquement en France", a-t-il dit. "On ne sait pas les conséquences des propos de responsables politiques qui considèrent que tout cela, c'est une réponse du Hamas à Israël, mais cela peut faire 'dégoupiller des esprits' ".

À la question de savoir s'il estimait que LFI était "un relais du Hamas", il a cité l'organisation "Palestine vaincra", dont il souhaite la dissolution. "La France insoumise, pas toute La France insoumise, a poursuivi M. Darmanin, ne permet pas la paix publique en France, n'évite pas l'importation du conflit".