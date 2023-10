France/Attaque d'Arras: LR demande à Macron "d'activer l'état d'urgence"

"N'attendons pas que la France soit touchée plus durement"

Le patron de LR Eric Ciotti a demandé vendredi à Emmanuel Macron "d'activer l'état d'urgence" après l'attaque au couteau à Arras et a appelé à une "mobilisation la plus forte possible" en employant les réservistes de la police et de la gendarmerie.

"N'attendons pas que la France soit touchée plus durement, il faut agir de façon préventive", a-t-il affirmé dans un communiqué où il appelle le gouvernement à "ne plus trembler face à l’islamisme et à l’immigration de masse".

"Je demande également de relever les effectifs des forces sentinelles au niveau le plus haut, comme ce fut le cas après les attentats du Bataclan et de Nice", a ajouté le président des Républicains, rappelant que leurs effectifs avaient alors été portés à "10.000 hommes contre 3.000 aujourd'hui". Le combat contre le terrorisme doit rassembler toutes les forces et toutes les énergies de notre pays", a-t-il prévenu, présentant ses condoléances à "la famille et aux proches" du professeur tué par un homme d'origine tchétchène dans un lycée, dans un contexte de crainte d'attentats islamistes en France sur fond du conflit entre Israël et le Hamas.

Avant cette attaque, où deux autres personnes ont été grièvement blessées, M. Ciotti avait déploré sur RTL "un signe de faiblesse de l'Etat" après les manifestations pro-palestiniennes qui se sont déroulées jeudi dans plusieurs villes de France, malgré leur interdiction.