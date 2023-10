France: alerte maximale, "atmosphère de jihadisme" selon les autorités

189 actes antisémites ont été recensés depuis le début des représailles israéliennes à Gaza

Au lendemain d'une attaque islamiste meurtrière dans le nord de la France, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a dénoncé samedi une "atmosphère de jihadisme" dans le pays, placé en état d'alerte maximale.

La crainte d'un nouvel attentat a entraîné l'évacuation dans l'après-midi, après des alertes, de deux des monuments français les plus connus au monde, le musée du Louvre puis le château de Versailles. Mais il n'y avait finalement "pas de menace réelle", selon M. Darmanin.

"Une atmosphère de jihadisme, de passage à l'acte est évidente depuis samedi dernier", date de l'attaque meurtrière sans précédent du mouvement terroriste Hamas contre Israël, qui a entraîné des bombardements massifs en représailles sur la bande de Gaza, a affirmé le ministre. Depuis, 189 actes antisémites ont été recensés, donnant lieu à 65 interpellations, dont 23 d'étrangers.

A Arras, dans le nord de la France, un professeur, Dominique Bernard, a été poignardé à mort vendredi devant le collège-lycée où il enseignait, par un jeune homme radicalisé, né dans la république russe à majorité musulmane d'Ingouchie.

Cette attaque qui a également fait trois blessés, qualifiée par le président Emmanuel Macron de "terrorisme islamiste", a provoqué une onde de choc, en particulier dans le monde enseignant. Elle survenait presque trois ans jour pour jour après l'assassinat d'un autre enseignant, Samuel Paty, décapité le 16 octobre 2020 pour avoir montré des caricatures de Mahomet en classe.

La France est passée dès vendredi soir en alerte "urgence attentat", niveau le plus élevé du dispositif Vigipirate. Jusqu'à 7 000 soldats de la force Sentinelle (lutte antiterroriste) vont être déployés sur le territoire "d'ici à lundi soir et jusqu’à nouvel ordre", selon l'Elysée.

Il existe, selon Gérald Darmanin, un "lien" entre la situation au Proche-Orient et "le passage à l'acte" de cet homme, Mohammed Mogouchkov, fiché S, âgé d'une vingtaine d'années et arrivé en France en 2008, selon une source policière.

Cet ancien élève de l'établissement était suivi depuis peu par la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI), en raison, selon le ministre, des liens avec son père, fiché également et expulsé en 2018, et son frère, emprisonné pour sa participation à un attentat visant l'Elysée. Il avait été interpellé jeudi par la DGSI "pour vérifier s'il n'avait pas d'arme" et contrôler son téléphone, a précisé Gérald Darmanin, excluant une "faille des services de renseignements".

Dans ce contexte particulièrement tendu, le ministre de l'Intérieur a demandé samedi l'"expulsion systématique de tout étranger (...) considéré comme dangereux par les services de renseignement". Concernant les étrangers, "la ligne de fermeté est extrêmement claire", a déclaré Gérald Darmanin, lors d'une conférence de presse. "Identification partout sur le territoire national de ceux qui sont dangereux, retrait systématique du titre de séjour pour ceux qui sont étrangers, expulsion systématique de tout étranger (...) en effet considéré comme dangereux par les services de renseignement", a-t-il énuméré.