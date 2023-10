France : Mélenchon ne peut plus "être celui qui incarne la gauche", estime Olivier Faure (PS)

"Depuis une semaine, on parle exclusivement de LFI qui a refusé de qualifier, ce qui est pourtant une évidence, le Hamas d'organisation terroriste"

Le premier secrétaire du parti socialiste Olivier Faure a estimé mardi sur France Inter que le leader de La France insoumise (LFI), Jean-Luc Mélenchon ne pouvait "plus prétendre être celui qui incarne l'ensemble de la gauche et de l'écologie". Il a précisé qu'il proposerait au conseil national du PS mardi soir "un moratoire" pour "obtenir une clarification" sans laquelle les socialistes "ne participeront plus à l'intergroupe de la Nupes" à l'Assemblée nationale, après le refus des cadres de LFI de désigner le Hamas comme une organisation "terroriste".

"J'enrage", a assuré le responsable socialiste, dix jours après l'attaque terroriste meurtrière du Hamas contre Israël. "Depuis une semaine, de quoi parle-t-on ? On parle exclusivement de la France insoumise qui a refusé à un moment de qualifier, ce qui est pourtant une évidence, le Hamas d'organisation terroriste", a-t-il dit.

"Je n'en peux plus de ces polémiques, de ces diversions qui empêchent la gauche d'être audible", a-t-il poursuivi. "Il y a aujourd'hui un sujet avec la méthode Mélenchon, parce qu'effectivement il conduit la gauche dans une forme de stagnation", a insisté Olivier Faure, critiquant "la stratégie de tout conflictualiser", "d'antagoniser en permanence", du leader d’extrême gauche.

STEPHANE DE SAKUTIN / AFP Le chef de LFI, Jean-Luc Mélenchon

Créée en juin 2022 pour les élections législatives, la nouvelle union populaire écologiste et sociale (Nupes) a permis à la gauche de disposer de 150 députés à l'Assemblée nationale, mais a aussi connu de multiples crises.