France: plusieurs aéroports évacués après des menaces d'attentat

Les alertes à la bombe se multiplient dans l'Hexagone depuis l'attentat islamiste perpétré à Arras, en lien avec le conflit entre Israël et le Hamas

Plusieurs aéroports ont fait l'objet d'évacuation mercredi matin en France après des "menaces d'attentats" reçues par courriel, a indiqué à l'AFP une source policière, cinq jours après l'attaque qui a coûté la vie à l'enseignant Dominique Bernard à Arras (Pas-de-Calais).

Cette source policière a affirmé que six aéroports avaient été concernés: Lille, Lyon (Bron), Nantes, Nice, Toulouse, Beauvais. Une porte-parole de l’aéroport de Strasbourg a indiqué à l'AFP qu'il était lui aussi en cours d'évacuation, après réception d'"un mail malveillant".

"Respectivement à 11H30, 12H00, et 12H15 les aéroports de Nice, Lyon Bron et Lille reprenaient progressivement leur activité, le doute étant levé", a précisé à l'AFP une deuxième source policière.

Selon la communication de l'aéroport de Nice, cependant, il "y a eu juste une alerte au colis suspect, quelque chose de fréquent, qui a nécessité la mise en place d'un périmètre de sécurité. Mais tout est rentré dans l'ordre".

Un porte-parole de la Direction générale de l'aviation civile (DGAC) a confirmé en fin de matinée qu'il y avait eu des "alertes à la bombe" et des "évacuations des aérogares" sur quatre plateformes: Lille, Lyon, Toulouse et Beauvais (au nord de Paris).

Selon le tableau de bord en ligne de la DGAC, trois aéroports subissaient des retards importants peu après 12H00: Toulouse-Blagnac (deux heures à l’arrivée, une heure et demie au départ), Lille-Lesquin (une heure et demie à l’arrivée et au départ) et Beauvais-Tillé (près de deux heures au départ).

Des alertes à la bombe se multiplient depuis l'attentat islamiste dans une cité scolaire à Arras, en lien avec le conflit entre Israël et le Hamas. Dans cette ville du Pas-de-Calais, un jeune assaillant a poignardé à mort le professeur Dominique Bernard, puis blessé trois autres personnes avant d'être interpellé. Ce lycée-collège d'Arras avait été évacué après une alerte à la bombe lundi. Le musée du Louvre avait été évacué samedi, ainsi que le château de Versailles samedi, mardi et de nouveau mercredi.