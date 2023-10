France : l'Etat veut cesser de subventionner le principal lycée musulman du pays

La commission se penchera sur "la traçabilité du financement" du lycée et "le problème de fond suscité par un cours d'éthique musulmane"

Le préfet du Nord a convoqué les dirigeants du principal lycée musulman privé sous contrat en France, le lycée Averroès à Lille, dans l'optique de mettre fin à ce contrat et cesser de lui verser des subventions, a indiqué une source proche du dossier.

Une "commission de concertation pour l'enseignement privé" se réunira le 27 novembre, a précisé cette source, confirmant une information du Point.

"J'envisage de résilier le contrat d'association qui lie le lycée Averroès de Lille à l'Etat", a écrit le préfet George-François Leclerc dans un courrier transmis au lycée.

La commission se penchera sur "la traçabilité du financement" du lycée et "le problème de fond suscité par un cours d'éthique musulmane", a indiqué la source proche du dossier. Le courrier, "en préparation de longue date" selon cette source, a été envoyé quelques jours après deux attaques revendiquées au nom de l'organisation jihadiste Etat islamique, l'une à Arras, l'autre à Bruxelles, sur fond de crainte d'importation du conflit israélo-palestinien en France.

Cette décision a été prise après une inspection de la Chambre régionale des comptes, dont les rapporteurs estimaient en mai dernier que l'établissement, très dépendant de dons privés, devait "fiabiliser" le suivi des prêts des particuliers et clarifier l'identité des donateurs. Ce rapport pointait également la présence, dans la bibliographie d'un cours facultatif d'"éthique musulmane" en seconde, d'un livre édictant des règles à suivre, dont l'interdiction, sous peine de mort, de l'apostasie et la prééminence de la loi divine. La Chambre, saluant la "véritable excellence académique" de l'établissement, notait "l'étroite proximité" entretenue depuis ses origines entre l'association Averroès gestionnaire du lycée, et l'Union des organisations islamiques de France, ex-UOIF devenue depuis "Musulmans de France". Ouvert en 2003, Averroès, devenu en 2008 le premier lycée musulman sous contrat d'association avec l'Etat français, accueille actuellement 450 lycéens, ce qui en fait le plus gros du pays. Il est régulièrement classé parmi les meilleurs lycées de la région.

Le collège, ouvert en 2012, n'est pas sous contrat. Si le contrat d'association est annulé, le lycée, en difficulté financière notamment en raison des réticences depuis 2020 de la région Hauts-de-France à verser les subventions prévues par ce contrat, devrait en outre rémunérer lui-même tous ses enseignants, un défi dans sa situation actuelle.