France/Rassemblement dimanche à Paris pour Gaza: "aucun débordement toléré" (préfecture)

Le rassemblement prévu dimanche après-midi place de la République à Paris à l'appel d'un collectif pour demander l'arrêt des opérations militaires d'Israël à Gaza pourra bien se tenir, a assuré samedi la préfecture de police, prévenant qu'"aucun débordement ne sera toléré".

"Les appels à manifester pour demain (dimanche) condamnent les attaques terroristes perpétrées par le Hamas. Le rassemblement déclaré place de la République pourra donc avoir lieu", a indiqué la préfecture de police.

"Un dispositif de sécurité sera mis en place, pour encadrer la manifestation et s'assurer qu'elle se déroule dans de bonnes conditions. Aucun débordement ne sera toléré", a-t-elle ajouté. Le "collectif national pour une paix juste et durable entre Palestiniens et Israéliens", qui réunit une quarantaine d'organisations marquées à gauche dont le parti LFI, le mouvement Attac et les syndicats CGT et Solidaires, a appelé à des rassemblements partout en France, et dimanche à Paris.

Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, avait demandé aux préfets le 12 octobre d'interdire les "manifestations pro-palestiniennes, parce qu'elles (sont) susceptibles de générer des troubles à l'ordre public". Cette interdiction systématique a été épinglée mercredi par le Conseil d'Etat, qui a considéré qu'il revenait aux préfets d'apprécier la situation au cas par cas. Depuis le 7 octobre et une attaque du mouvement terroriste palestinien Hamas depuis Gaza contre Israël, une guerre a éclaté, faisant plusieurs milliers de morts dont de nombreux civils.