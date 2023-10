France : démantèlement d'une cellule terroriste projetant des attaques contre des cibles juives et israéliennes

La cellule est notamment soupçonnée d’avoir planifié une attaque contre une ambassade israélienne située près de Bruxelles

Les services de renseignement français ont démantelé une cellule terroriste qui planifiait des attentats contre la communauté juive, selon une information rapportée samedi par Le Parisien. Composée d'adolescents de diverses nationalités connectés entre la France et la Belgique par les messageries chiffrées et les jeux vidéo, la cellule est notamment soupçonnée d’avoir planifié une attaque contre une ambassade israélienne, en particulier celle implantée près de Bruxelles.

"Cette cellule avait une volonté manifeste de reconnaissance internationale et pour objectif d’être adoubé par l’État islamique (EI), relève la DGSI dans un rapport. (…) Souhaitant tuer les civils résidant en Occident, sa haine s’est orientée vers la communauté juive."

Dans des conversations retrouvées sur des messageries, le groupe faisait état de son plan d'action, consistant d’abord à "abattre et égorger" les policiers en faction devant l’ambassade d’Israël à Uccle, puis à larguer une camionnette bourrée d’explosifs contre le site, avant d’exécuter les civils survivants. "Faut pas oublier que notre but c’est de les terroriser, faut qu’il y ait le plus de sang possible, écrivait un adolescent français. "Et notre cible, c’est les juifs. Tuer que des policiers, c’est pas efficace. Ils savent qu’ils peuvent mourir dans leur travail. Mais les gens qui travaillent là-bas, ils pensent vivre en sécurité. (…) Dans tous les cas, on viendra avec des kalach’ après".

Quatre suspects ont été interpellés en France et en Belgique. Trois ont été mis en examen à Paris par un juge antiterroriste pour "association de malfaiteurs terroriste criminelle" les 31 août et 8 septembre derniers. Il s’agit d’un Français de 15 ans et de deux Russes de 16 ans d’origines tchétchène et ingouche. Le dernier, un Belge de 16 ans, a été mis en examen pour terrorisme à Bruxelles.