Paris : une foule pro-palestinienne dénonce les "massacres" à Gaza

Plusieurs milliers manifestants se sont rassemblés dimanche à Paris pour demander l'arrêt des opérations militaires d’Israël à Gaza à l'appel d'un collectif réunissant notamment des organisations marquées à gauche.

"Israël assassin, Macron complice", "pas de paix sans décolonisation": les participants à ce rassemblement organisé place de la République ont multiplié les slogans pro-palestiniens à l'occasion de cette première manifestation parisienne à ne pas avoir initialement fait l'objet d'une interdiction par la préfecture de police de Paris.

Le collectif "Pour une paix juste et durable entre Palestiniens et Israéliens" à l'initiative du rassemblement a déployé une banderole au pied de la statue de la République, appelant la France à "demander un cessez-le feu immédiat" et "halte au massacre à Gaza".

EMMANUEL DUNAND / AFP Manifestation pro-palestinienne à Paris

"On n'a pas besoin d'être palestinien pour être touché par ce qui arrive. Pour moi, ce genre de rassemblement est un signe de désespoir", a déclaré Maya, une étudiante venue manifester avec des amis et qui n'a pas souhaité dévoiler son patronyme. "Le gouvernement a un rôle à jouer sur le plan diplomatique. Il doit avoir des positions plus fermes et ne pas agir comme soutien à Israël", a-t-elle complété. "Macron donne un permis de tuer à Israël", a dénoncé le président de l'Association France Palestine Solidarité (AFPS) Bertrand Heilbronn.

A propos des attaques du Hamas du 7 octobre, "l'émotion est légitime" mais "son instrumentalisation est criminelle en servant à justifier une guerre d'élimination que l'Etat d'Israël est en train de mener contre le peuple palestinien", a-t-il ajouté.

La CGT, FSU, La France Insoumise, l'Union syndicale Solidaires, l'association France-Palestine-Solidarité, le Mrap, le collectif des Musulmans de France ou encore l'Union juive française pour la Paix font partie de la quarantaine d'organisations membres du collectif.