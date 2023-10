France : le chroniqueur de France Inter Guillaume Meurice compare Netanyahou à un "nazi sans prépuce"

"Prépuce ou pas, je serais plutôt en faveur de circonscrire le temps d'antenne de Guillaume Meurice" (Delphine Horvilleur)

Le chroniqueur de France Inter Guillaume Meurice a créé la polémique en comparant Benjamin Netanyahou à un "nazi sans prépuce" lors de sa chronique dimanche. "Halloween approche et tout le monde commence à chercher un déguisement pour faire peur. En ce moment, le déguisement de Netanyahou marche pas mal. C’est une sorte de nazi, sans prépuce", a-t-il dit.

La comparaison a notamment été jugée "abjecte" par de nombreuses personnalités françaises. L’avocat Gilles-William Goldnadel a indiqué vouloir déposer une plainte contre Meurice, soulignant sur CNews que les déclarations du chroniqueur interviennent "au moment où on sait qu’il y a un très grand danger antisémite en France". "Prépuce ou pas, je serais plutôt en faveur de circonscrire le temps d'antenne de Guillaume Meurice", a quant à elle écrit sur X (ex-Twitter), la rabbin Delphine Horvilleur, ajoutant à son post le hashtag #nazifierlesjuifsunenouvellemode.

Clément Weill-Raynal a pour sa part qualifié la chronique de Guillaume Meurice de "grave dérapage antisémite" et fustigé les rires des animateurs présents et les applaudissements du public. Des internautes ont aussi fait le parallèle entre le chroniqueur et Dieudonné, connu pour ses diatribes antisémites, assurant qu’il prenait la relève de l’humoriste controversé, à une différence notable : Meurice sévit sur une radio financée par l’argent public.

De nombreux internautes ont appelé le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin et l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) à prendre des sanctions contre Guillaume Meurice, qui n’a pour le moment pas réagi.