Un rassemblement de soutien aux palestiniens jeudi à Paris autorisé

Les autorités ont affirmé avoir "confiance en les organisateurs"

Un rassemblement "en solidarité au peuple palestinien" organisé par des élus LFI, des collectifs politiques et syndicaux et prévu jeudi à Paris ne sera pas interdit, a-t-on appris auprès de la préfecture de police (PP). Lundi le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin avait évoqué sur BFMTV/RMC ce rassemblement, annonçant qu'il ne serait pas interdit par le préfet de police Laurent Nuñez car, avait-il dit, "nous avons confiance en les organisateurs".

La préfecture de police a expliqué que Laurent Nuñez avait été "sollicité en amont par les organisateurs de ce rassemblement statique (...) dans le cadre de l'appel unitaire du collectif national pour une paix juste et durable entre Palestiniens et Israéliens". "Eu égard au contenu de l'appel à manifester et aux organisateurs déclarants, cette manifestation ne sera pas interdite mais sera strictement encadrée", a ajouté la PP. Ce rassemblement est prévu jeudi de 18H00 à 20H30, place de la République.

EMMANUEL DUNAND / AFP Manifestation pro-palestinienne à Paris

Concernant une autre manifestation déclarée, organisée notamment par LFI, EELV et la CGT et devant se dérouler samedi dans la capitale, Laurent Nuñez recevra "jeudi" les organisateurs "pour examiner la faisabilité du parcours envisagé pour cette manifestation", a-t-on précisé à la PP. Ceux-ci ont prévu un trajet allant de la place de la République à la Place de la Nation, en passant par Bastille.