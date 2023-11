"L'antisémitisme principal en France vient de l'islamisme", selon un député RN

"Des gens utilisent le conflit israélo-palestinien pour manifester leur haine du Juif"

Le député Rassemblement national Jean-Philippe Tanguy a estimé mercredi que "l'antisémitisme principal" en France "vient de l'islamisme", déplorant que ne soit pas donné "crédit à Marine Le Pen de sa sincérité" en matière de lutte contre "ces idées-là". En France, malheureusement, il y a un antisémitisme d'atmosphère. Il y a des relents de plus en plus nauséabonds", a assuré sur Sud Radio l'élu de la Somme.

"La cause palestinienne est dévoyée par des gens qui détestent tout simplement les Juifs et qui utilisent le conflit israélo-palestinien pour manifester leur haine du Juif", a observé M. Tanguy. Interrogé sur les racines de cet antisémitisme, M. Tanguy a affirmé qu'"il reste un vieil antisémitisme d'extrême droite mais qui est groupusculaire. L'antisémitisme principal vient de l'islamisme".

"Il y a un antisémitisme d'origine islamiste qui est extrêmement dangereux et que les dirigeants français n'ont pas voulu voir et qu'ils ont laissé prospérer", a poursuivi M. Tanguy, affirmant que "dans des mosquées radicales on peut prêcher la haine du Juif sans qu'il n'y ait aucune sanction".

La France connaît depuis le 7 octobre, date du début du conflit entre Israël et le Hamas, un regain des actes antisémites, puisque 857 ont été recensés, soit "autant en trois semaines" que sur "toute l'année écoulée", selon le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin mardi.