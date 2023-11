France : tags antisémites sur des établissements scolaires de Strasbourg

Une inscription à caractère antisémite, plusieurs croix gammées ainsi qu'une étoile de David ont été taguées

Des tags à caractère antisémite ont été découverts sur les murs de plusieurs établissements scolaires à Strasbourg, a indiqué une source policière. Une inscription à caractère antisémite, "plusieurs croix gammées ainsi qu'une étoile juive" ont été apposées sur un mur d'une école élémentaire. Une autre croix gammée a également été constatée sur un collège du même secteur.

https://twitter.com/i/web/status/1720362414707749063 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Ces inscriptions ont suscité la condamnation de plusieurs politiques strasbourgeois. "Des tags antisémites ont été découverts ce matin à Strasbourg. Je condamne ces mots et actes abjects avec la plus grande fermeté et rappelle qu'ils constituent des délits", a indiqué sur X (ex-Twitter) la maire écologiste de Strasbourg, Jeanne Barseghian.

"Je condamne avec la plus grande fermeté les tags et les inscriptions antisémites découverts ce matin sur des bâtiments strasbourgeois dont le collège Vauban", a également réagi dans un communiqué le président de la Collectivité européenne d'Alsace (CEA), Frédéric Bierry, membre du parti LR (droite).

https://twitter.com/i/web/status/1720370744507404793 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Depuis le 7 octobre et les attaques sanglantes des terroristes du Hamas contre des civils israéliens, 857 actes antisémites ont été recensés en France et 425 personnes ont été interpellées, a déclaré mardi le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Il s'exprimait quelques heures seulement après la découverte d'étoiles de David taguées en bleu sur plusieurs bâtiments où résident des Juifs à Paris.