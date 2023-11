Un ex-député libanais appelle le Hamas à garder ses otages français pour négocier la libération de Georges Abdallah

Le terroriste purge depuis plus de 30 ans une peine de prison à perpétuité en France pour le meurtre d'un officiel américain et d'un diplomate israélien

L'ancien député libanais Nasser Kandil a affirmé que les huit otages français détenus par le groupe terroriste palestinien Hamas dans la bande de Gaza, doivent être exclus de tout accord visant à libérer des détenus ayant une nationalité autre qu’israélienne.

Dans une interview accordée à la chaîne libanaise NBN, le 25 octobre, et dont le contenu a été traduit par le site de surveillance des médias islamiques au Moyen-Orient MEMRI, Nasser Kandil a estimé que ces otages doivent être conservés comme monnaie d'échange pour garantir la libération de Georges Abdallah, un terroriste libanais qui purge depuis plus de 30 ans une peine de prison à perpétuité en France pour l'assassinat d'un officiel américain et d'un diplomate israélien à Paris.

https://twitter.com/i/web/status/1721443373221916972 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Lundi matin, la Première ministre française Elisabeth Borne a affirmé que le bilan des victimes françaises tuées dans les attaques du Hamas contre l'Etat d'Israël s'est de nouveau alourdi avec désormais 40 morts recensés et huit disparus, dont des otages.

"Ce matin, (le bilan) est de 40 morts et huit disparus" parmi lesquels "il y a évidemment des otages", a affirmé la cheffe du gouvernement sur la radio France Inter. Un précédent bilan faisait état de 39 morts et 9 otages ou portés disparus.